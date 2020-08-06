Сегодня журналист Дмитрий Гордон опубликовал свое более чем двухчасовое интервью с президентом Беларуси. Александр Лукашенко в это воскресенье попробует переизбраться президентом страны. И это будут самые сложные выборы в его жизни: впервые у Лукашенко нет явной поддержки России, а внутри страны назревает прозападный майдан.

С Россией Бацька резко испортил отношения, задержав россиян из частной военной компании, которые приехали в страну то ли транзитом, то ли для каких-то иных целей. Каких - неясно, но Лукашенко сделал из этого громкий скандал, который коснулся и Украины: часть арестованных воевала на Донбассе за сепаратистов.

По одной из версий, задержание "наемников ЧВК" было вызвано желанием показать Западу, что Бацька противостоит России, и стремлением избежать введения санкций, если протесты после выборов будут жестко подавлены.

Впрочем, сам Лукашенко выражает уверенность, что группу заслали из России с целью дестабилизировать ситуацию в стране.

Президент Беларуси в интервью рассказал, выдаст ли задержанных Украине и поссорился ли с Россией и ее лидером Владимиром Путиным. Делаем главные выводы из его заявлений - в контексте Украины и России.

1. Россиян Украине скорее всего не выдадут

Лукашенко дал понять, что Киев скорее всего не получит захваченных под Минском россиян. И, хотя в его ответе содержалась возможность обсуждения этого вопроса с Украиной, в целом цитата Бацьки звучала отрицательно.

"Даже такого вопроса никогда у меня не стояло и стоять, я думаю, не будет (о выдаче наемников - Ред.). У нас есть международное соглашение с Россией и Украиной. Суть заключается в том, что генеральный прокурор Украины, генеральный прокурор Беларуси, России - в контакте. Они работают над тем, чтобы была четкая картина. Никто никого не выдает, пока не установят вину. А страна, которая запрашивает, должна доказать вину этих людей", - сказал президент Беларуси.

В целом Лукашенко несколько раз повторил, что история с "боевиками" устаканится и на отношения России и Беларуси кардинальным образом не повлияет. А также признал, что данные о второй группе, заброшенной якобы на юге, пока не подтвердились.

Он сослался на то, что эту информацию накануне передала Украина. Что прозвучало попыткой оправдаться перед Москвой за слова, сказанные днем ранее в послании белорусскому парламенту - где Бацька категорично обвинил РФ в заброске еще одной группы военных.

При этом Лукашенко сохранил риторику о том, что готов воевать за Беларусь, - это было сказано в контексте Крыма, но и давало отсылку к нынешней ситуации.

2. Путин - "старший брат" и "мужик"

На фоне достаточно сбалансированных заявлений по арестованным россиянам, прозвучало немало слов уважения в адрес российского президента.

Лукашенко похвалил его как политика и сказал, что тот всегда держит свое слово. И даже назвал его без доли иронии "старшим братом". Правда, сделал оговорку, что в силу этого братства он должен Лукашенко помогать.

"Я считаю Владимира Владимировича своим старшим братом. И по возрасту и по весу (политическому - Ред.). Но я считаю, старший брат всегда должен младшего поддерживать. Я Путину говорю: старший брат должен не подножку подставить, а поддержать".

Также Лукашенко заявил, что они с Путиным "очень хорошие друзья, даже несмотря на эти перипетии". И не только друзья: "Мы с Путиным - мужики. Со всеми вытекающими последствиями".

Также президент Беларуси рассказал, что ему не нравится в Путине. Но и это прозвучало не слишком осуждающе. "Мне не нравится у него главная черта. Но для политика это супер - он никому не доверяет".

Вопрос же своих размолвок с хозяином Кремля Лукашенко обошел так: "У нас есть определенное напряжение, потому что мы оба сильные личности".

Также из слов президента Беларуси следует, что не Путин хочет расстроить отношения с Минском, а некие силы в России, которые саботируют дружбу между странами. И нарушают обещания, данные Путиным.

При этом он уверен, что Путин не будет править до 2036 года. Лукашенко считает, что президент России выдвинет преемника, который продолжит его курс. "Путин не будет держаться посиневшими руками за власть, он найдет вариант, чтобы к власти пришли люди или человек, который продолжит тот путь развития России, который существует сейчас".

То есть Бацька апеллирует к дружбе с Путиным, который, по его мнению, искренне настроен к Беларуси. А вот мешают этим отношениям какие-то другие "башни".

При этом, правда, Бацька неоднократно давал понять, что не готов на более глубокую интеграцию с Россией. По его словам этого не поймет народ Беларуси. А потому и разговоры об этом никакого смысла не имеют.

3. Против Беларуси интригуют отдельные чиновники РФ

Лукашенко пояснил, что против него выступает не все российское руководство, а отдельные чиновники, которые, мол, и наняли "Вагнер" для дестабилизации обстановки.

"Вот вы говорите "Вагнер". Вы же знаете, кто его возглавляет? Женя Пригожин. У меня с ним добрейшие отношения. Когда я раньше приезжал к ним, он мне лучшую бутылку вина найдет, передаст. подарит. Если мне где-то какая-то поддержка нужна, он в общепите, ресторанах разбирался. Я говорю: "Приедь, помоги". Он приезжал разбирался.

Мне, конечно, очень печально, что вот эти "вагнеровцы" с ним связаны, но с другой стороны думаю - ну он же игрушка в чужих руках. Не он же принимает решение. Да, он это организовывает, у него бизнес, он платит им, наверное, и так далее. Но не он это. Чуть-чуть повыше. Заместители министров. Некоторые по Беларуси побегали - не получилось.

И вот им нужно доказать, что мы Беларусь возьмем тепленькую и бросим к какой-то из кремлевских башен. Я это вижу. И это недушевно", - сказал белорусский президент.

Фамилии своих недоброжелателей Лукашенко не называет.

"Я подозреваю отдельных, не хочу их фамилии называть. Я им сказал: поймаю, оторву яйца! Я их все равно поймаю, я их отловлю!

- Они в руководстве России?

- Они бегают туда, согласовывают и начинают крутить. Они в среднем звене", - так звучит еще один отрывок из интервью.

То есть Лукашенко уже понижает уровень конфликта с Россией. В том числе заявляя, что высшее руководство РФ не хочет ухода нынешнего президента Беларуси - потому что лучшего союзника все равно не найдут. Может, кому-то в России и хотелось бы ухода Бацьки, но альтернативные кандидаты не будут податливее.

Правда, потом Лукашенко назвал ряд своих конкурентов на выборах ставленниками России. Косвенно признав, что Москва не против сменить его на более лояльную фигуру. Но в чем Лукашенко прав - Кремль вряд ли захочет менять его на прозападную Светлану Тихановскую. А пророссийского банкира Бабарико накануне выборов посадили в тюрьму.

В целом Бацька дает понять, что он готов сохранять нынешний уровень союзнических отношений с Россией, но не более того.

Правда, в интервью не прозвучало вопроса, что будет, если сама Россия не захочет продолжать предоставлять Беларуси экономические преференции без более глубокой интеграции. И пока не понятно, есть ли у Лукашенко план на этот случай.

Судя по всему, нет. Он демонстрирует уверенность, что "старший брат" не захочет терять своего "последнего союзника".

4. Крым Украина не вернет, а с Донбассом есть варианты

Лукашенко считает, что с Крымом для Украины поезд ушел - а Донбасс еще можно вернуть, если пойти на компромисс с Россией и позводить ей "сохранить лицо".

Президент Беларуси жестко раскритиковал и.о. президента Александра Турчинова за то, что тот позволил России аннексировать Крым. Причем он уверен, что не пришлось бы даже стрелять - если бы Москва увидела организованное сопротивление, то не решилась бы на аннексию.

Лукашенко обвинил Турчинова, что тот выполнил указку Запада и не пошел защищать Крым, поэтому Украина его и потеряла. В то же время он считает, что раньше у РФ планов на Крым не было, как любят заявлять в Киеве.

В целом Бацька как такового осуждения за события в Крыму и на Донбассе в отношении России не высказал. И даже заявил, что готов был уже признать Абхазию и Южную Осетию - отторгнутные от Грузии территории. Но испугался угроз Запада, который пообещал отключить Беларусь от банковской системы SWIFT.

По Минском соглашениям Лукашенко сказал, что Донбасс не нужен ни России, ни Украине.

И что Порошенко нужно было идти на компромиссы с Россией, чтоб добиться реинтеграции Донбасса.

"Но советчики с Запада его отговорили", - сказал Лукашенко. По его мнению, окно возможностией на этом направлении стремительно закрывается, но еще остаются шансы для Украины вернуть регион.

5. Зеленский может уйти досрочно

Лукашенко предположил, что президент Украины на своей должности попал "как кур в ощип" и не исключил, что Зе досрочно сложит полномочия.

Зеленского Лукашенко назвал хорошим и умным человеком, но выразил сомнение, что тот преуспеет в управлении страной.

"Володя (Владимир Зеленский - ред.) - хороший человек. <...> Он, конечно, не глупый человек, хоть и из другой сферы. Но при этом скажу вам странную вещь: поверьте мне как опытному президенту - президентами не становятся, президентами рождаются. Если у тебя от природы нет президентского или стержня, или, я не знаю, чего, если нет этой закваски, то ты не будешь президентом", - сказал Лукашенко.

Лукашенко считает, что Зеленский вряд ли будет успешным президентом - "у него не хватит времени".

"Надо действия давать и результат давать сейчас. А результата этого нет", - отметил белорусский президент и выразил мнение, что Зеленский может подать в отставку в случае неудачи.

"Володя может (встать и уйти - Ред.), он по характеру такой. Хотя он умница, и, я думаю, не сделает этого", - продолжил Лукашенко.