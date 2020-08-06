В четверг, 6 августа, Шевченковский районный суд Киева рассмотрел ходатайства о продлении домашнего ареста радикалу Сергея Стерненко. Его подозревают в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Суд назначил ему ночной домашний арест до 21 сентября.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Таким образом, Стерненко смягчили меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест. Согласно условиям, радикал должен отбывать его с 21:00 до 6:00.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что происходило у здания Шевченковского райсуда в день заседания по радикалу.

Мы также приводили реконструкцию Службы безопасности Украины событий в Одессе, когда Стерненко зарезал Ивана Кузнецова и ранил еще одного человека - Александра Исайкула.