Государственный департамент США снял свою рекомендацию о минимизации международных путешествий из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"6 августа в тесном сотрудничестве с Центрами США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Государственный департамент отменил рекомендации по вопросам здравоохранения глобального уровня 4. Глобальные рекомендации, первоначально введенные в действие 19 марта 2020 года, рекомендовали гражданам США избегать любых международных поездок из-за воздействия COVID-19 по всей планете", - указано в сообщении.

Отмечается, что в связи с улучшением условий безопасности в некоторых странах и потенциальным ухудшением в других, Госдеп возвращается к предыдущей системе рекомендаций для поездок в конкретные страны. При этом, чтобы узнать, в каких странах безопаснее, путешественник должен обратиться в соответствующее управление ведомства для консультации.

Как известно, сейчас в США насчитывается более двух миллионов больных коронавирусом - изначально заболело около пяти миллионов, половина из которых уже излечилась, еще 162 тысячи умерло.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сказал, что вакцина от коронавируса нового типа может быть уже через несколько месяцев. Он предрекает, что вакцина может быть готова к президентским выборам, которые в США назначили на 3 ноября 2021 года.

Как сообщала "Страна", за последние пять месяцев в мире стало втрое больше молодых людей, которые заразились коронавирусом. Это может быть связано с тем, что молодежь менее бдительна и более активна.