Глава Беларуси Александр Лукашенко скептически отнесся к предположению, что Россия хочет сместить его с поста.

Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Я не сказал бы, что Россия не хочет, чтобы Лукашенко был президентом. Хотелось бы не хотеть", туманно сообщил Бацька.

"А другие будут податливее?", - сказал он. Также сказал, что считает, что давление из Москвы призвано сделать его сговорчивее, но не убрать из президентов. Поскольку альтернатив у России нет.

Лукашенко также заявил, что не готовит 15-летнего сына в преемники.

Напомним, что в интервью белорусский лидер выразил мнение, что глава России Владимир Путин не будет оставаться президентом до 2036 года.

"Путин не будет держаться посиневшими руками за власть, он найдет вариант, чтобы к власти пришли люди или человек, который продолжит тот путь развития России, который существует сейчас", - заявил Лукашенко.

Также Лукашенко назвал Майдан государственным переворотом и признался, что приютил бы у себя экс-президент Виктора Януковича.