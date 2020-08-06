Во французском городе Гавре мужчина, вооруженный пистолетом, захватил в четверг шестерых заложников в отделении одного из банков.

Пока что он отпустил двоих, сообщений о пострадавших нету. Мужчину считают радикальным исламистом.

Об этом сообщает французские издания.

Как сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на полицейский источник, 34-летний захватчик известен сотрудникам правоохранительных органов по отклонениям в психике, а также по фактам уголовных преступлений.

По сообщению канала RTL, он требует "освободить палестинских детей, несправедливо содержащихся в заключении в Израиле", а также, чтобы палестинцы моложе 40 лет могли быть допущены на Храмовую гору.

Захвативший заложников в Гавре может иметь при себе пояс со взрывчаткой, он требует мотороллер, чтобы уехать, сообщает радио France Info.

Le RAID arrive à bord d'un bus, aucune prise de parole officielle avant leur intervention qui doit avoir lieu d'une minute à l'autre pic.twitter.com/plWkeaPfeS — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) August 6, 2020

Ранее "Страна" писала, что в селе под Полтавой пьяный экс-атошник взял в заложники тещу и жену.

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