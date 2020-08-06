В автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, где в начале июля был зафиксирован случай заражения бубонной чумой, один житель скончался от кишечной чумы. Контактировавшие с ним 35 человек изолированы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию комитета по вопросам здравоохранения китайского города Батоу.

Зараженный чумой умер еще 2 августа в хошуне Дархан-Муминган. Лабораторные тесты, в том числе исследование на нуклеиновую кислоту, подтвердили, что мужчина болел кишечной чумой. После проведения всех анализов и эпидемиологического исследования в четверг собрался консилиум враче, в ходе которого участники пришли к выводу, что причиной смерти стало истощение кровеносной системы.



Местные власти объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения. В соответствии с планом реагирования на чрезвычайные ситуации во Внутренней Монголии введены меры профилактики и контроля за распространением заболевания.

35 человек, которые вступали в тесный контакт с зараженным, помещены в централизованный карантин для медицинского наблюдения. У них не было выявлено никаких симптомов заболевания, тесты на нуклеиновую кислоту показали отрицательный результат.



Кроме того, в доме, где проживал покойный мужчина, и в домах по соседству ежедневно проводят дезинфекцию.

Власти призывают местных жителей проявлять бдительность, соблюдать нормы гигиены, а в случае появления симптомов вроде жара и кашля сразу обращаться за медицинской помощью.

Как писала "Страна", в конце июня в Монголии началась вспышка бубонной чумы.

А в средине июля мы сообщали о первом с 2015 года случае чумы в Колорадо (США).