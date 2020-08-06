Президент Беларуси Александр Гордон заявил, что находится в хороших отношениях с владельцем ЧВК "Вагнера" российским бизнесменом Евгением Пригожиным, но наемников в Минск оправил не он, а люди повыше.

Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Вот вы говорите "Вагнер". Вы же знаете кто его возглавляет? Женя Пригожин. У мня с ним добрейшие отношения. Когда я раньше приезжал к ним, он мне лучшую бутылку вина найдет, передаст. подарит. Если мне где-то какая-то поддержка нужна, он в общепите, ресторанах разбирался. Я говорю: "Приедь, помоги". Он приезжал разбирался.

Мне, конечно, очень печально, что вот эти "вагнеровцы" с ним связаны, но с другой стороны думаю - ну он же игрушка в чужих руках. Не он же принимает решение. Да, он это организовывает, у него бизнес, он платит им наверное и так далее. Но не он это. Чуть-чуть повыше. Заместители министров. Некоторые по Беларуси побегали - не получилось.

И вот им нужно доказать, что мы Беларусь возьмем тепленькую и бросим к какой-то из кремлевских башен. Я это вижу. И это недушевно" - сказал белорусский президент.

Напомним, что также в этом интервью Лукашенко сказал, что выдаст "вагнеровцев", которые воевали на Донбассе, Украине, если будет доказана их вина.

33 военных из российской ЧВК "Вагнер" задержали под Минском 29 июля. Белорусские силовики заявили, что они готовили массовые беспорядки и связаны с мужем Светланы Тихановской - главной конкурентки Лукашенко на выборах.