Во французском городе Гавр вечером в четверг, 6 августа, вооруженный мужчина взял в заложники нескольких человек. Он удерживает их в отделении банка в центре Гавра.

Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

Мужчина был один, он закрылся в помещении банка с 16:45 по местному времени (17:45 по Киеву - Ред.). Пока что пострадавших нет.

На место прибыло подразделение силовиков RAID - элитное тактическое подразделение Национальной полиции Франции. Они были на месте около 19:00 по местному времени.

По информации France Bleu Normandie, одну женщину заложник освободил. Но мужчина, вооруженный пистолетом, по-прежнему удерживает в помещении банка пятерых заложников.

Согласно региональной ежедневной газете Paris-Normandy, у него будут требования, связанные с Палестиной.

Филиал банка также находится недалеко от городского отделения полиции. Все полицейские силы города мобилизованы. Между мэрией и субпрефектурой установлен периметр безопасности.

Plusieurs véhicules arrivent en renfort et s'arrêtent devant la sous-préfecture #prisedotagelehavre pic.twitter.com/vmpQV2iwFz — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) August 6, 2020

Ранее "Страна" писала, что в селе под Полтавой пьяный экс-атошник взял в заложники тещу и жену.

Также мы рассказывали, что захвативший банк в Киеве узбек перед этим в соцсетях объявил джихад и призывал убить всех.