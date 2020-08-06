Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Во время беседы он признался, откуда ему поступила информация о новой группе боевиков из Российской Федерации, которая проникла на территорию республики с юга.

Об этой группе глава соседнего государства сказал, выступая с посланием белорусскому парламенту.

"Нас украинцы предупредили, что через границу южную проникла еще одна группа боевиков… спецслужбы Украины. мы сейчас их ищем по всей Беларуси. Я, правда, не очень верю, что там действительно 30 человек пересекли границу – мы бы уже их обнаружили. Если, конечно они не ушил в Россию или обратно не вернулись в Украину", - сказал президент Беларуси в интервью на ютуб-канале "В гостях у Гордона", которое транслировалось в четверг.

Ранее "Страна" приводила основные тезисы упомянутого послания Лукашенко к парламенту.

Мы также сообщали, что Лукашенко заявил о задержании в Беларуси граждан США, которых защищают россияне.

В интервью Гордону белорусский лидер еще намекнул, что не собирается отдавать Украине "наемников ЧВК", которые воевали на Донбассе и были задержаны в Минске в конце июля.