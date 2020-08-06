Александр Лукашенко дал понять, что он не собирается отдавать Украине "наемников ЧВК", которые воевали на Донбассе и были задержаны в Минске в конце июля.

Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Даже такого вопроса никогда у меня не стояло и стоять, я думаю, не будет. У нас есть международное соглашение с Россией и Украиной. Суть заключается в том, что генеральный прокурор Украины, генеральный прокурор Беларуси, России - в контакте. Они работают над тем,чтобы была четкая картина. Никто никого не выдает, пока не установят вину. А страна, которая запрашивает, должна доказать вину этих людей" - сказал Лукашенко.

Также он сказал, что властям Беларуси известно, от кого получали команды задержанные россияне

"Мы контролировали полностью, откуда они получали команды из России... Мы видели, что тут уже жареным пахнет... Мы понимали в контексте международных отношений, что нам спокойно жить не дадут. По-хорошему Россия боится нас потерять", - сказал Лукашенко.

Как сообщалось, 29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина РФ и Украины. Украина заявила, что задержанные принимали участие в боевых действиях на востоке стран

Напомним, что ранее суд взял под стражу 33 задержанных в Беларуси "наемника ЧВК". 29 июля, под Минском правоохранители задержали 33 военных. Позже стало известно, что они из российской ЧВК "Вагнер". Белорусские силовики заявили, что они готовили массовые беспорядки и связаны с мужем Светланы Тихановской - главной конкурентки Лукашенко на выборах.

Позже выяснилось, что часть из них участвовали в вооруженном конфликте на Донбассе и после этого Офис генпрокурора Украины заявил о намерении потребовать от Генеральной прокуратуры Беларуси выдать 28 из 33 задержанных.