Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, как он переболел коронавирусом. Вылечили главу соседнего государства за четыре дня. Лукашенко считает, что вирусом его заразили специально.

Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону, опубликованному в YouTube.

Он рассказал, что перед парадом победы боялся заболеть, ведь он проводил много встреч. Как заболел, президент не заметил.

"Паники не было, но чувствую что-то не то… А потом заболели домашние, пришлось поехать с ними в больницу на компьютерную томографию и врач мне: вот очаг, ему неделя, вот очаг, 10 дней. А вот тут мне не нравится что-то… Я ей – не нагнетай обстановку...Пошёл домой, а мне хуже на следующий день. Опять перепроверили и сделали вывод, что меня пандемия на излете хвостом ударила. А мне надо выходить. Вызвал министра они меня за четыре дня склепали", -рассказал президент Беларуси.

Кроме того, он считает, что его коронаврусом заразили специально.

"Мы склоняемся к тому, что коронавирус мне подкинули. И я сейчас начинаю искать тот момент, где это произошло", - сообщил Александр Лукашенко.

Также он рассказал, что пошел другим путем в борьбе с пандемией и считает, что это был правильный путь.

"Мы пошли путем особым - не так, как вы (украинцы - Ред.). Мы пошли тяжелейшим путем - как нас учили. Факт коронавируса появился - изучаем контакты и расследуем. Вы сохранили эту систему? Нет, вы ее уничтожили... Ваш путь - карантин, комендантский час. Это просто. Мы пошли другим путем – очаги, ИВЛ, койки. Военное положение было. Но никто этого и не заметил", - рассказал Лукашенко о том, что правоохранительные органы во время борьбы с пандемией работали усиленно.

Видео: YouTube/В гостях у Гордона

Ранее "Страна" писала, что Лукашенко заявил, что готов вести боевые действия.

Также мы рассказывали, что президент Беларуси считает, что глава России Владимир Путин не будет оставаться на посту до 2036 года.