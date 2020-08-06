В зарубежных издания опубликован снимок, на котором запечатлены пожарные Бейрута, пытающиеся проникнуть на склад с аммиачной селитрой в порту.

Западные издания уверяют, что фото сделано всего за несколько минут до того, как прогремел мощный взрыв, уничтоживший значительную часть города.

Фото и историю его появления среди прочих опубликовало издание New York Post.

На снимке трое пожарных взламывают дверь склада №12, где хранились 2750 тонн нитрата аммония (он же аммиачная селитра).

Вскоре после появления кадра раздался взрыв, унесший жизни минимум 137 человек. Среди погибших числится и автор снимка. Фотографию обнаружили в его случайно найденном телефоне.

Предполагается, что попавшие в кадр люди входят в число тех самых девяти пропавших без вести пожарных (внешне они похожи на сотрудников спасательной службы Джо Нуна, Митал Хавву и Наджиба Хати - у последнего из-за спешки не было времени надеть форму). Тело еще одной из пропавших пожарных, 25-летней Сахар Фарис, уже нашли.

Представитель пожарной службы Бейрута сообщил журналистам, что направил отряд из 10 человек для борьбы с огнем после первого звонка о пожаре на складе.

"Трое мужчин на фотографии были первыми, кто пытался открыть дверь склада №12. За ними ехали коллеги на других машинах. Взрыв поразил всех. Девять человек все еще числятся пропавшими без вести. Сахар Фарис была найдена и объявлена погибшей. Ее жених в шоке", - рассказал источник, близкий к пожарным.

Ранее "Страна" публиковала фото страшных последствий взрыва.

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