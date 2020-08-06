Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону рассказал, как общался по телефону с министром обороны России Сергеем Шойгу во время бойни в Дебальцево. В это время он находился в Сочи, где вел переговоры с Владимиром Путным.

Когда Лукашенко спросил, сколько людей там погибло, Путин ответил "каша" и предложил ему самому поговорить с Шойгу.

По словам, президента Беларуси, он спросил, что там и Шойгу ему рассказал все в деталях.

"Сергей, не кажется, что слишком далеко зашли?", - спросил Лукашенко Шойгу. "Да, кажется. Надо с этим кончать", - ответил ему российский министр.

По словам Лукашенко, Путин также переживал по этому поводу, потому что с двух сторон погибло очень много.

"И тогда я ему бросил такую фразу, что с этим нужно действительно заканчивать, потому что мы получим хуже, чем мы боимся. Мы все боимся, что Украина станет в НАТО. Мы можем допрыгаться до того, что будем молиться, чтоб там были натовские войска, а не отморозки со всего мира, которые соберутся в Украине и нацелятся против России, и нам будет несладко тоже" - сказал Лукашенко.

Напомним, что в этом интервью Лукашенко оценил Зеленского и Порошенко.

Также он заявил, что готов вести боевые действия.