Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что его удержало от признания Абхазии и Южной Осетии.

Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону, опубликованному в YouTube.

По словам президента, он собирался это сделать. Но потом к нему приехал генсек НАТО Хавьер Солана и пригрозил, что Беларусь отключат от системы международных банковских переводов SWIFT.

После этого Лукашенко обратился к президенту РФ Медведеву и предложил ему компенсировать эти потери в случае признания отторгнутых от Грузии территорий. Но Медведев уклонился от решения вопроса.

Напомним, конфликт в Южной Осетии начался 8 августа 2008 года. Согласно версии российской и южно-осетинской сторон, грузинские войска в ту ночь начали широкомасштабный штурм Цхинвала, используя при этом массированные артиллерийские обстрелы и бомбардировки. В то же время Тбилиси возлагает ответственность за начало конфликта на Россию и руководство Южной Осетии. Активные боевые действия продолжались до 12 августа, в связи с чем конфликт получил название "пятидневная война".

После конфликта Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. По официальным данным, в ходе активных боевых действий, Россия потеряла 67 военнослужащих.

Ранее Лукашенко назвал Майдан государственным переворотом и признался, что приютил бы у себя Януковича.

Также Лукашенко предупредил о гибридной войне против Беларуси и призвал ждать пакостей отовсюду.