Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что он готов открыть огонь, если гибридная война против его страны перейдет черту. Он сказал, что готов пробовать мирные методы, но при необходимости отдаст приказ защищать страну.

Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону, опубликованном в YouTube 6 августа.

Он рассказал, что побывал во многих подразделениях войск, проверил их готовность и остался доволен проверкой. На вопрос Гордона о том, что будет делать Лукашенко, если кто-то покусится на его территорию, президент Беларуси ответил однозначно.

"Я никогда не начну стрелять первым, это большая глупость и большой подарок врагам будет. Есть еще очень много вариантов до стрельбы. Но если все варианты этой гибридной драки будут исчерпаны - без сомнения. А зачем тогда армия?", - рассказал президент Беларуси.

Ранее Лукашенко заявлял, что против Беларуси ведется гибридная война и неприятностей страна может ждать с любой стороны.

Видео: YouTube/В гостях у Гордона

Мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что глава России Владимир Путин не будет оставаться президентом до 2036 года.

Также мы рассказывали, что Лукашенко назвал Евромайдан в Украине 2013-2014 годов государственным переворотом. Также он готов был бы оказать помощь экс-президенту Украины Виктору Януковичу, если бы она понадобилась.