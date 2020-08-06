В интервью Дмитрию Гордону президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как относится к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и бывшему гаранту Петру Порошенко.

Лукашенко диаметрально противоположно оценил Порошенко и Зеленского. С Порошенко он говорит, что связь не держит после того, как тот перестал быть президентом и вообще ему раньше не доверял.

"Отношений у нас не было никаких и не думаю, что Петро, когда говорил "Дорогой Александр Григорьевич", он так и думал. Петр Алексеевич настоящий дипломат. Если надо сказать так - скажет так. Если надо через полдня сказать наоборот - он скажет наоборот... Это, к сожалению, суть нынешней дипломатии - и так, и сяк без искренности и прочее. И Петр он классика в этом отношении" - сказал Лукашенко.

А вот Зеленский на него произвел приятное впечатление.

"Володя хороший. Знаете, мне его жаль. Он попал, как кур во щи. Не мне вам объяснять ситуация какая в Украине и что ему досталось. Он, конечно же, неглупый человек, хоть и из другой серы. Но все мы когда-то откуда-то приходили. Скажу вам такую вещь, президентами не становятся, президентами рождаются. Если у тебя от природы нет этой закваски - ты не будешь президентом... Он человек приземленный, он никогда с этим не сталкивался. Надо действия и результат давать Украине сейчас, а этого результат нет и быть не может быстрого и в начинаете оценивать" - сказал президент Беларуси.

Он добавил, что Владимир Зеленский может встать и уйти с поста раньше срока, но "он умница", поэтому вряд ли сделает этого.

Также он сказа, что Зеленский постоянно его смешил не специально, а потому что "он сам такой вообще".

"Вот сидим мы в ресторане, он пригласил. Обедали. Люди его сидят, шутим. Он сам по своему складу не такой, как я. Он такое ляпнет. Ну, просто умрешь от смеха. Вот он рожден таким - раскованным, веселым, компанейским мужиком. Он людей притягивает. Это его особенность" - сказал Лукашенко.

Напомним, что ранее мы писали, что стало понятно после обращения Лукашенко к белорусам.

Также мы писали, что Лукашенко заявил, что не допустит Майдан в Беларуси после выборов.