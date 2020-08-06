Владельцем судна "Росус", конфискованная аммиачная селитра с которого могла взорваться в Бейруте 4 августа, по документам числится болгарская компания Briar Wood Corporation. Она указана как регистровый владелец. Ходил же корабль под флагом Молдовы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский профсоюз моряков.

"Росус" был построен в 1986 году и раньше работал на линии Батуми - Мозамбик.

Перед конфискацией груза в Бейруте судно де-факто принадлежало кипрской компании Teto Shipping, которая в Ливане бросила экипаж на произвол судьбы, так что моряки регулярно обращались за помощью в посольства России и Украины.

По данным профсоюза моряков, обычно судовладелец дешево покупает судно (как было с "Росусом"), которое планирует списать на металлолом. Затем немного его ремонтирует, покупает документы и начинает эксплуатировать под "удобным флагом".

Ранее "Страна" подробно описывала, как хозяин корабля бросил без помощи экипаж в Ливане.

Мы также сообщали, что на Кипре разыскивают российского бизнесмена, которому могла принадлежать взорвавшаяся в порту Бейрута селитра.