Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Евромайдан в Украине 2013-2014 годов государственным переворотом. Также он готов был бы оказать помощь экс-президенту Украины Виктору Януковичу, если бы она понадобилась.

Об этом Лукашенко заявил, отвечая на вопрос журналиста Дмитрия Гордона, приютил бы ли он Януковича у себя в стране в случае просьбы.

"Конечно [приютил бы – Ред.]. Я считал и считаю, что тогда у вас (в Украине - Ред.) произошел государственный переворот. Это было незаконно. Янукович, конечно, виноват. Допустил и политику проводил такую… но так нельзя", - сказал президент.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что считает, что войны, как правило, начинаются с уличных протестов, демонстраций или майданов. Поэтому в стране нужны армейские подразделения с подготовленными бойцами, которые могут разогнать их.

Также Лукашенко заявил, что не допустит Майдан в Беларуси после выборов.