После мощнейшего взрыва в Бейруте 4 августа аммиачной селитры в средствах массовой информации появилась новость о том, что на территории Николаевского морского порта хранится большая партия такого же вещества, завезенная в 2018 году. Администрация порта это опровергла.

Официальное опровержение опубликовано на сайте предприятия.

При этом в администрации порта признали, что в сентябре 2018 судно "Тузла" прибыло в Николаевский морской порт с грузом аммиачной селитры в биг-бегах весом по 500 кг. Выгрузка судна происходила на причале №12 с 19 по 21 сентября силами частной стивидорной компании. В соответствии с генеральным актом от 21 сентября 2018 года всего с судна выгружено 6 422 биг-бега селитры общим весом брутто 3217,422 мт.

Однако с территории порта опасное вещество вывезли. Вывоз партии был завершен в начале 2019 года. Сейчас аммиачной селитры в порту нет.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как в Бейруте оказалась огромная партия аммиачной селитры.

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