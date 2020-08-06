В пятницу, 7 августа, в Украине будет жаркая и сухая погода во всех областях страны. Будет немного облачно, но осадков не предвидится. Во всех регионах ожидается примерно +30 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных регионах днем ожидается +28...+32 градуса, ночью будет +14...+18 градусов. Осадков не будет, ожидается небольшая облачность.

На севере страны ожидается примерно такая же погода, днем до +32, ночью до +18 градусов тепла.

Восток страны будет немного жарче. Там ожидается +30...+34 градуса жнем. Ночью столбик термометра покажет до +20 градусов тепла.

В центре страны будет +30...+35 градусов тепла. Ночью местами температура дойдет до +21 градуса.

На юге страны также будет очень жарко. Там Ожидается +31...+25 градусов днем и +19...+23 градуса ночью.

В Киеве будет в пятницу +29...+31 днем и +16...+18 ночью.

Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды от синоптика Натальи Диденко.

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