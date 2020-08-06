Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что глава России Владимир Путин не будет оставаться президентом до 2036 года.

Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону, опубликованном в YouTube 6 августа.

"Нет, это вы выдумали. Никогда Путин не будет президентом до 2036 года. Я 100 процентов гарантирую - Путин не будет держаться посиневшими руками за власть, он найдет вариант, чтобы к власти пришли люди или человек, который продолжит тот путь развития России, который существует сейчас", - заявил Лукашенко.

Напомним, 1 июля в России проголосовали за поправки в Конституцию. Главная из них - "обнуление" президентских сроков Путина и возможность баллотироваться еще дважды. То есть, теоретически, он может быть президентом еще до 2036 года (с учетом выборов в 2024 году и двух президентских сроков по 6 лет).

Ранее Лукашенко рассказал, что ему не нравится в Путине, но назвал его старшим братом и хорошим другом.