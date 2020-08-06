Президент России Владимир Путин никому не доверяет и эта черта не нравится беларусскому лидеру Александру Лукашенко. Об этом президент Беларуси рассказал во время интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Мне не нравится у него главная черта. Но для политика это супер - он никому не доверяет. Вот мне этого не хватает", - рассказал Лукашенко и добавил, что у него с Путиным есть определенное напряжение, потому что они оба сильные личности.

Но вместе с тем президент Беларуси заявил, что искренне считает российского лидера старшим братом.

"Но не в том плане, что ты старший, а мы тут вот никакие младшие, нет. Он действительно и по возрасту, и по весу старший брат, но поведение старшего и младшего брата… я считаю, что старший брат всегда должен младшего поддерживать", - говорит Лукашенко.

Также Лукашенко заявил, что они с Путиным "очень хорошие друзья, даже несмотря на эти перипетии"

"Я ему могу сказать все, что я считаю нужным, он мне тоже может. Даже по-мужски мы можем матюкнуться. Но никогда не было крика - я аккуратен в этом отношении, а у Путина нет привычки кричать", - говорит Лукашенко и добавляет, что эмоциональные беседы у них все же бывают.

По словам Лукашенко, они с Путиным абсолютно разные люди, а похожи только тем, что они мужики.

"Вот мы с ним мужики, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот тут мы похожи абсолютно", - считает Лукашенко.

Ранее "Страна" писала о том, что Лукашенко предупредил о гибридной войне против Беларуси и призвал ждать пакостей отовсюду.

Также мы сообщали, что Лукашенко заявил, что не допустит Майдан в Беларуси после выборов.