В Голосеевском районе Киева, на 26-м километре Столичного шоссе произошло масштабное ДТП. Оно унесло жизни трех человек, а еще двух пострадавших пришлось вырезать из искореженных салонов.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

Авария произошла 6 августа около 16:36 - именно в это время в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС по Киеву поступило уведомление о ДТП.

На место происшествия были направлены сотрудники ближайших пожарно-спасательных подразделений. Они установили, что в ДТП участвовали два автомобиля BMW. В результате столкновения машин три человека погибли на месте, двое пострадали. Раненых спасателям пришлось деблокировать с помощью гидравлического аварийно-спасательного комплекта. Людей забрала бригада скорой помощи.

Сейчас обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Ранее "Страна" сообщала, что из больницы выписан 14-летний Святослав - единственный из семьи Цуркановых, погибшей 12 июля в ДТП по вине пьяного Антона Желепы на Старообуховской трассе под Киевом.

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