Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сказал, что вакцина от коронавируса нового типа может быть уже через несколько месяцев. Он предрекает, что вакцина может быть готова к президентским выборам, которые в США назначили на 3 ноября 2021 года.

Об этом сообщает Reuters.

В ответ на соответствующий вопрос d беседе главы США с журналистом Геральдо Ривьерой Трамп заявил, что вакцина может появиться куда раньше, чем в конце года.

Когда ведущий уточнил, случится ли это к 3 ноября, президент ответил: "Я думаю, с некоторой долей вероятности это возможно и до них, но вообще - примерно в этот момент".

Ранее сообщалось, что некоторые медики опасаются влияния Трампа на этот вопрос: они считают, что ради выборов он может давить на создателей вакцины, отчего ее качество будет ниже, чем могло бы быть.

Ранее "Страна" писала, что в ВОЗ допустили, что эффективной вакцины от коронавируса может и не быть никогда.

Также мы рассказывали, что богатейшие страны мира уже готовы купить 1,3 миллиарда доз вакцин от коронавируса.