Из больницы выписан 14-летний Святослав - единственный из семьи Цуркановых, погибшей 12 июля в ДТП по вине пьяного мужчины на Старообуховской трассе.

Об этом сообщает издание LB.ua со ссылкой на пресс службу прокуратуры города Киева.

В прокуратуре отметили, что Святослав покинул больницу несколько дней назад.

"Мальчика выписали из больницы около недели назад. Его физическое состояние, по словам родственников, удовлетворительное, а вот психологически - тяжелое", - сказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас подросток находится с семьей своего дяди. Сбор средств в помощь семье Цуркановых, организованный неравнодушными людьми после страшной аварии, прекращен.

В прокуратуре также добавили, что сейчас продолжаются экспертизы, в частности, судебно-медицинская, трасологическая и наркологическая экспертиза подозреваемого Антона Желепы. Результаты исследований будут известны через неделю.

Напомним, резонансное ДТП произошло в районе Конча-Заспы, где Желепа на автомобиле Mercedes влетел в Hyundai Цуркановых. Тогда погибли глава семейства Алексей Цурканов, его супруга Надежда и двое детей: 4-летняя дочка и 10-летний сын.

Как писала "Страна", до этого Желепа уже убивал человека, находясь за рулем в нетрезвом виде.