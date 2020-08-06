Раненый при взрыве в Бейруте работник порта Амин аль-Захед выжил после того, как провел 30 часов в Средиземном море. Во время ЧП он получил серьезные ранения и взрывной волной его выбросило в открытое море. Об этом сообщает Al-Arabiya.

Окровавленный Амин аль-Захед, изображение которого было размещено на странице в Instagram, созданной для поиска пропавших без вести жителей, был госпитализирован в университетскую больницу Рафика Харири после того, как его вытащили из Средиземного моря.

Никаких дополнительных подробностей о его состоянии или о том, как ему удавалось выжить в воде так долго после взрыва, в результате которого погибли не менее 137 человек и было ранено около 5000, не разглашается.

Среди людей, которые также были найдены живыми, есть девушка, которая провела около 24 часов под обломками, и мужчина, которого вытащили через 10 часов после взрыва во вторник в порту.

Напомним, во вторник, 4 августа, в районе порта Бейрут прогремели два мощных взрыва. В результате трагического происшествия в Бейруте разрушены дома, 300 000 человек остались без крыши над головой. Во время взрыва в городе были разрушены и повреждены многие здания, значительная часть порта просто уничтожена. Даже в нескольких километрах от взрыва во многих домах снесло крыши и выбило окна и двери.

Также мы сообщали, что после взрыва в Бейруте Зеленский хочет проверить обращение со взрывоопасными материалами в Украине.