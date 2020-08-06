Первый президент Украины после развала СССР Леонид Кравчук, который недавно возглавил Трехстороннюю контактную группу по Донбассу, заявил, что Украина может инициировать подписание нового Будапештского меморандума. Это может случиться, если переговоры по Донбассу зайдут в тупик. Новый договор могут подписать Германия, Польша и другие страны.

Об этом Кравчук сказал во время эфира на телеканале Obozrevatel TV.

По словам Кравчука, в меморандуме должен быть прописан четкий механизм реализации задекларированных в нем принципов

"Я думаю, мы будем не обновлять, а расширять. Мы будем думать о новой редакции документа", – сказал он о будапештском формате и Будапештском меморандуме.

В частности, по мнению первого президента, к документу должна присоединиться Германия как одна из ведущих стран Европы, Польша и другие страны.

Кравчук также отметил, что в обновленной версии Будапештского меморандума должна идти речь не только о "заявлениях и желании", а о четком механизме реализации задекларированных в нем принципов.

"Этот вопрос не снимается с повестки дня, и мы будем это инициировать, если вдруг все это зайдет в тупик. Но я не верю, что и дальше будет этот тупик", – сказал первый президент.

Будапештский меморандум - межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США.

Ранее "Страна" писала, что Леонид Кравчук заявил, что достичь мира на востоке страны можно с помощью компромиссов.

Также мы рассказывали, что Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе может предложить создать на территории Донбасса свободную экономическую зону.