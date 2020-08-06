В Шевченковском районном суде Киева отказали СБУ и прокуратуре в аресте имущества и корпоративных прав телеканала "112".

Об этом "Стране" сообщили источники в прокуратуре.

Ходатайство было подано несколько дней назад в рамках уголовного дела, которое СБУ расследует по заявлению бывшего собственника телеканала "112" Андрея Подщипкова с прошлого года.

"Подщипков заявлял, что у него телеканал забрали незаконно. На самом телеканале на это говорят, что заявления Подщипкова инспирированы властями с целью "отжать" канал или же прекратить его вещание", - говорится в сообщении.

Также к этому делу привязали и ряд других эпизодов, связанных с 112 (например, по поводу идеи проведения телемоста с российским телеканалом).

Дело велось СБУ с лета прошло года и сейчас, накануне местных выборов, спецслужба попыталась его активизировать. Однако суд посчитал аргументы СБУ и прокуратуры недостаточными и отклонил ходатайство об аресте.

Подробнее о том, как и зачем Банковая хочет отжать "112 канал" можно прочитать в нашем материале.