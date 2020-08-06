Жители США массово начали получать из Китая посылки с товаром, который они не заказывали. Сначала американцам по почте приходили бандероли с различными семенами. А затем в нескольких штатах люди получили солнцезащитные очки и свистки. Американцы настороженно относятся к этому явлению и боятся чего-то вредоносного внутри посылок. Об этом пишет газета New York Post.

Фейт Танкерсли, одна из получивших странную посылку американок, опасается ее содержимого. Женщина считает, что кто-то отправляет такие посылки не из добрых побуждений.

Другая жительница Соединенных Штатов Америки Келли Литти получила упаковку медицинских масок, сделанных в Китае. Женщина уверена, что не заказывала маски и не может найти этому объяснение.

Житель деревни Эндикотт пожаловался на то, что он получил из Китая упаковку грязных носков.

"Счет не прилагается, никакой записки не приложено. Носки выглядели так, как будто их использовали. Мы все посмеялись над этим. Подумал, что это странно, и выбросил их", - рассказал мужчина.

Между тем официальные лица США не подтверждают, что такие посылки являются частью некого скоординированного мошенничества.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кривом Роге сгорел прицеп грузовика "Новой почты" с посылками.

Также мы сообщали, что в отделении "Новой почты" во Львове взорвалась посылка с гранатой.