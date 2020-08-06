В сети появились показания, которые дала любовница убитого в Санкт-Петербурге рэпера из Украины Энди Картрайта. Незадолго до смерти рэпер хотел развестись с женой, которая его расчленила, и уйти к любовнице - Надежде Романенко. Следствие считает возможным мотивом убийства ревность.

Показания опубликовало издание Baza.

В показаниях говорится, что Надежда и Энди Картрайт (Александр Юшко) познакомились в 2014 году, но начали встречаться только в 2018, когда у рэпера уже были жена и ребенок. Цитата: "Он не хотел возвращаться домой, потому что у него испортились отношения с Кохал. Он часто писал "у меня дома п***а, я не хочу домой". У него были проблемы с алкоголем, случались запои".

Кохал узнала об их отношениях в 2018 году, когда Картрайт забыл выйти со своей страницы во ВКонтакте и она прочитала личные сообщения.

Цитата: "Кохал обнаружила мои волосы на его толстовке, после чего она побрилась налысо. Когда волосы отросли - перекрасилась в блондинку, потому что я была блондинкой. Она всячески пыталась привлечь его внимание. Также она мне писала со своего аккаунта, Юшко просил меня не обращать на это внимания, потому что у Кохал "гормональный сбой".

Картрайт хотел развестись с женой - у нее начались нервные срывы, пара постоянно скандалила. Цитата: "Кохал пыталась убедить меня в том, что Юшко сумасшедший, что он лунатик, алкоголик, разные другие ужасные вещи - это было 7 марта 2020 года, когда она мне позвонила по телефону. Также Юшко позвал меня замуж незадолго до этого".

Последний раз Надежда и Энди виделись 20 марта 2020 года. Последняя переписка состоялась 24 и 25 июля - девушка предполагает, что последнее сообщение пришло от его жены, потому что оно было нетипичным для рэпера.

Кроме того, Надежда уверена, что Картрайт не совершал суицид и умер не от передозировки наркотиков. Это подтвердила экспертиза.

Напомним, 30 июля, в Питере в квартире обнаружили расчлененное тело, которое принадлежит рэперу Энди Картрайту. По предварительным данным, певца расчленила его жена, которая сообщила, что он умер четыре дня назад от передозировки.

Марина Кохал якобы не хотела, чтобы певца считали наркоманом, поэтому решила избавиться от тела. Но, как показал первичный анализ останков тела Энди Картрайта, в его организме не было наркотиков.

Следствие полагает, что между супругами случился конфликт, и Кохал убила Юшко, после расчленив тело для сокрытия преступления. Сама жена не признает своей вины.