В Днепровском районе Киеве на улице Петра Запорожца из больничного окна на пятом этаже выпал мужчина. В результате полученных травм он скончался.

Об этом сообщает "dtp.kiev.ua" в Facebook в четверг, 6 августа.

Согласно предварительным данным, погибшему был 81 год. От травм он скончался на месте.

"С пятого этажа больницы выпрыгнул человек. Смерть наступила мгновенно", — говорится в публикации.

Стоит отметить, что по этому адресу расположена КНП "Киевская городская клиническая больница №3", которая определена для приема больных коронавирусом.

Напомним, во Львове из окна многоэтажки упала и разбилась девочка. Ей не было и двух лет.

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