Сегодня опубликованы новые рейтинги политсил. У "Слуги народа" - новое падение, у его конкурентов идет рост. Разбирались, что происходит.

Все ниже и ниже

Главный итог исследования - рейтинг партии власти продолжает падать. Если в июле он держался еще на уровне 29-30%, то сейчас упал ниже 26%.

В целом позиции "Слуги народа", как видно по зеленой кривой, неуклонно ухудшались, начиная с февраля, когда президентская политсила имела почти 40%.

Одновременно второй месяц подряд растет рейтинг "Оппозиционной платформы", которая на гипотетических парламентских выборах набрала бы 17,6%. Та же динамика, но не выше третьего места и с результатом 15,7% - у "Европейской солидарности".

Обе партии улучшили свои позиции по сравнению с парламентскими выборами. Рейтинг же "слуг народа" за год, который минул с тех пор, обвалился - с 65% в августе 2019 года до 25,9% сейчас.

То есть на данный момент отрыв "Слуги народа" от ближайшего конкурента - ОПЗЖ - составляет чуть больше 7%. Хотя год назад это было более 50%.

Динамика показательная.

Почему падает рейтинг партии Зе?

У "Слуги народа" идет явный отток избирателей.

Причем, судя по всему, больше всего в пользу ориентированной на юго-восток "Платформы". Поскольку Порошенко в основном "поднялся" на разочаровавшемся электорате "Голоса". Особенно после решения Вакарчука уйти из Рады.

"Евросолидарность" вообще сейчас консолидирует вокруг себя националистический электорат. И власть Зе ей, кстати, в этом сильно помогает - беззубыми "пидозрами" и судебными процессами, из которых бывший президент выходит победителем, устраивая шоу.

В целом же Зеленский теряет преимущество, благодаря которому смог в свое время объединить все части Украины и получить сумасшедший рейтинг в 73%. Его электорат снова "расползается" по идеологическим нишам.

Каждая часть разочаровалась в президенте и его политсиле по-своему. Но есть и объединяющие вещи. В первую очередь популярность "слуг" падает из-за провала с миром на Донбассе, которого президент так и не обеспечил. А его партия на данный момент мало чем по риторике отличается от предыдущей властной команды.

Причем августовские замеры в этом смысле очень показательны: на момент опроса уже более недели действовало новое перемирие на Донбассе, которое власть выдавала за огромное достижение. Однако рейтинг все равно упал.

Видимо, потому, что перемирий было уже очень много, и люди пока еще не поверили в эффективность и долгосрочность еще одного. А на более радикальные шаги в сторону остановки огня у Зеленского идти не хотят - войска не разводятся, на политическом треке - тишина и тупик. Более того, и Рада, и представители Зеленского в Минске говорят, что Минские соглашения исполнять не будут.

Как видим, не помог и звонок Владимиру Путину, который вроде бы оживил переговоры по Донбассу. Бесконечные переговоры тоже всех утомили.

Все это происходит на фоне отсутствия видимого прогресса в других направлениях, где Зе обещал что-то исправить - коррупция, социальная политика, тарифы ЖКХ, пенсии и зарплаты.

Красноречиво в этом смысле выглядит график - куда движется Украина. Большинство считают, что в неправильном направлении. Причем их количество возросло с апреля на 19%.

Это пропорционально падению рейтинга "Слуги народа" с того же времени до августа - с 39% до 26%.