Против Беларуси ведется гибридная война, но государство не допустит дестабилизации ситуации в стране во время выборов. Такое заявление сделал президент Александр Лукашенко на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании, сообщает БелТА.

По словам Лукашенко, многих провокаторов удалось задержать, благодаря бдительности граждан, поэтому правоохранительные органы для недопущения дестабилизации обстановки в стране и для выявления подозрительных лиц должны активно взаимодействовать с населением.

"Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно "любят" - мы даже не знаем. Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны. Что мы, кстати, и делаем", - заявил Лукашенко.

По словам беларуского лидера, уже задержано немало людей, которые ставили перед собой цель дестабилизировать обстановку в стране. И речь не только о задержании членов ЧВК "Группа Вагнера".

"Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки. До чудес иногда доходит. Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе. Но со штыками наперевес их защищают российские руководители", - обратил внимание глава государства.

Лукашенко добавил, что в этих хитросплетениях все решают деньги и принадлежность к той или иной стране или партии не имеет значения.

"Не важно, американец, госдеповец, принадлежность у тебя к демократической партии… Участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги. Сегодня хайпуются (хайповались) на территории Беларуси. Я думаю: американцы начнут их сейчас защищать. Ничего подобного. Деньги застилают глаза, позеленели от этих денег: кто платит, за того и поют. Вот единственная разгадка. И у нас таких людей немало", - добавил президент Беларуси.

Лукашенко сообщил, что внимательно следит за ходом избирательной кампании. По его мнению, очень много людей пошло на досрочное голосование, потому что они насторожились и поняли, что могут потерять страну, но потерять ее не хотят.

"Тут некоторые продолжают звать людей на майдан 9-го и 10-го. Не дай бог мы разожжем костер в центре Минска и будем разбрасывать головешки по всему Минску. Этого мы допустить не можем и не допустим", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Напомним, выборы президента в Беларуси назначены на воскресенье, 9 августа.

Ранее "Страна" писала о том, что в Минске для профилактической беседы задержали главу предвыборного штаба соперницы Лукашенко.

Также мы сообщали, что Лукашенко сообщил Зеленскому, что Минск по делу о задержанных россиянах будет сотрудничать с Москвой и Киевом.