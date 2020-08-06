После того, как в Украине решили отказаться от продажи конфискованных животных на аукционах Министерство юстиции отдало 6 медведей и 3 львов благотворительным фондам и паркам.

Об этом в четверг, 6 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

"У нас хорошая новость! Дома для львов и медведей, конфискованных по решению суда, найдены... Безвозмездная передача новым владельцам конфискованных животных - это общий результат команды Министерства юстиции и общественных активистов", - сказано в нем.

Так, по решению комиссии передаются:

гималайский медведь по прозвищу Мальвина - благотворительной организации "Международный Благотворительный фонд "Сохрани дикость";

медведь бурый по прозвищу Балу и медведь бурый по прозвищу Тимоша - Национальному природному парку "Синевир";

лев по кличке Риччи, лев по кличке Витольд и лев по кличке Багира - благотворительному фонду "Нэйтон";

медведь бурый по кличке Потап, медведь бурый по прозвищу Анна и медведь бурый по кличке Маша - ООО "Медвежий приют-Домажир".

"Отныне продажа на аукционе OpenMarket - СЕТАМ диких животных запрещена. Подготовленные Министерством юстиции изменения в порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы, урегулировали этот вопрос. Животные безвозмездно будут передаваться приютам для животных, зоологическим паркам или другим учреждениям для содержания животных", - отметил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

Напомним, в конце мяа на интернет-платформе "СЕТАМ", которая подчиняется Минюсту, провели торги по продаже пит-бультерьера, конфискованного у владельца.

Как выяснилось, собаку по имени Тора выкупила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец.