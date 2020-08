В пятницу, 7 августа, ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту еще 57 мини-спутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink.

Об этом сообщает пресс-служба компании SpaceX.

Ракета взлетела со стартового комплекса LC-39A с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 01:12 по времени Восточного побережья США (в 08:12 по киевскому времени - Ред.).

На борту Falcon 9 не только спутники, но и два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли Global-5 и Global-6 американской компании BlackSky. Они предназначены для осуществления мультиспектральной съемки Земли в оптическом диапазоне с разрешением около одного метра.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая используется для запусков уже в пятый раз, должна совершить управляемую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You, которая находится в Атлантике в 634 км от космодрома.

Сегодняшний запуск стал десятым по выводу на орбиту группы интернет-спутников Starlink, начиная с мая 2019 года. На сегодня орбитальная группа SpaceX уже состоит из 538 космических аппаратов. В перспективе компания планирует развернуть орбитальную группу из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.

