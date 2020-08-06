Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что жители Донбасса социально ответственны. Он увидел, что жители Донецкой области, куда он приехал с рабочей поездкой в четверг, 6 августа, ссоблюдают масочный режим без напоминаний.

Об этом глава государства написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Он рассказал, что заехал в первый попавшийся продуктовый магазин в Бахмуте и порадовался, что жители социально ответственны.

"Местные жители здесь ходят в масках – без предупреждений и напоминаний. Практически все. Потому что все прекрасно понимают и берегут себя. Снимали их только, чтобы сфотографироваться. А так везде видно, что люди понимают опасность, порожденную коронавирусной пандемией", - написал он на своей странице.

По мнению Зеленского, это свидетельствует о большой ответственности и социальной культуре Донетчины.

"Благодарен за это каждому украинцу. И еще. Только исчезает "политическая подоплека" для спекуляций, сразу все становится на свои места. Поэтому я спокоен за наше очень взрослое и зрелое общество", - отметил президент.

Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Напомним, что Кабмин продлил карантин в Украине еще на месяц - до 31 августа. Он адаптивный и вводится в регионах в более строгом или слабом проявлении в зависимости от эпидситуации.

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