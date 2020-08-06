У членов организации "Новое величие", которая запрещена в России, во время обыска в 2018 году обнаружили визитки экс-главы "Правого сектора" Дмитрия Яроша. Огласку этот факт получил только сейчас, после публикации фото, сделанных во время обыска 15 марта 2018 года. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кроме визиток Яроша на фото запечатлен арсенал, состоящий из огнестрельного и травматического оружия.

"В ходе обыска были изъяты карабин СКС, ружье "Сайга" и 120 патронов к ним, травматический пистолет "Гроза-021" и более 80 патронов к нему, шесть бутылок с зажигательными смесями, два охотничьих ножа, мачете, устройства связи, банковские карты и экстремистская литература", - добавил источник.

Стоит отметить, что в четверг, 6 августа, Люблинский районный суд Москвы признал виновными семерых членов так называемого "Нового величия" в создании экстремистского сообщества. Меры наказания будут объявлены позже.

Ранее "Страна" писала о том, что Кива и Ярош обменялись угрозами. Заявили о готовности стрелять.

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