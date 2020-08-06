ВВП Украины в первом полугодии 2020 года сократился 6,5% по отношении к аналогичному периоду прошлого. А сокращение экономики во втором квартале составило 11%.

Об этом свидетельствует обзор экономической деятельности за первое полугодие 2020 года, опубликованный Министерством экономики 6 августа.

"Помесячная динамика видов экономической деятельности свидетельствует, что экономика прошла пик и преодолела рубеж максимально негативного эффекта от жестких противоэпидемических мероприятий как внутри страны, так и за ее пределами, который больше всего ощущался в апреле-мае 2020 года. И пока на фоне смягчения карантина постепенно начинает восстанавливаться", - сказано в документе.

Динамика сокращения ВВП Украины в 2020 году. Инфографика: Минэкономики

Напомним, по прогнозам Кабмина, ВВП Украины в 2021 году вырастет на 4,6%, но инфляция составит 7,3%.

Также мы писали, что, по прогнозам МВФ, ВВП Украины в 2020 году упадет на 8,2% из-за нехватки накоплений домохозяйств и ограниченной фискальной поддержки.