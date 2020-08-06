Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру страны Денису Шмыгалю по поводу проверки того, как в Украине обращаются с опасными материалами. Зеленский попросил принять меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций.

Об том, что президент оправил письмо премьеру, сообщает прес-служба главы государства.

"Прошу Вас срочно обеспечить проведение оценки состояния обращения с опасными и огнетушащими веществами, взрывчатыми материалами, изделиями, отходами, удобрениями, которые вследствие присущих им свойств при наличии определенных факторов и обстоятельств могут создать угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде, и по результатам проведенной работы принять соответствующие меры реагирования", - отмечается в документе.

Зеленский отметил важность разработки и принятия необходимых нормативно-правовых актов, которые позволят реализовать комплекс неотложных действенных мер по предотвращению подобных ЧП.

Напомним, что такие меры предосторожности связаны с недавним взрывом в столице Ливана - Бейруте. В результате происшествия погибли как минимум сто человек, пострадали несколько тысяч, сотни тысяч жителей остались без крыши над головой, так как ударная волна была очень мощной.

Причиной взрыва называют аммиачную селитру, которая неправильно хранилась в порту города после конфискации с российского судна несколько лет назад.