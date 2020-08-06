В Киевском метрополитене нетрезвый молодой человек едва не попал под поезд, когда не удержался на ногах и рухнул на рельсы. Инцидент произошел на станции "Выставочный центр". Об этом сообщается на странице столичного Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф в соцсети.

Уточняется, что молодой человек отделался незначительными травмами и отказался от госпитализации.

"Практически ежедневно имеем случаи, когда люди в состоянии алкогольного опьянения создают проблемы и себе и окружающим", - посетовали медики.

Ранее "Страна" писала о том, что в Польше задержали пьяного украинца, который ходил по пляжу с ножом и в окровавленной одежде.

Также мы сообщали, что в Кременчуге пьяный водитель заперся в авто с пассажиркой и заставил патрульных смотреть на их секс.