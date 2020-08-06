Президент Украины Владимир Зеленский написал письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, где призвал его безотлагательно принять совместно с аппаратом Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) и СБУ исчерпывающие меры для защиты экономических интересов страны.

Об этом в четверг, 6 августа, сообщила пресс-служба президента.

"Так, необходимо обеспечить проведение всеобъемлющей оценки состояния деятельности объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в том числе выявление и устранение факторов, блокирующих их работу", - говорится сообщении.

Кроме того, президент настаивает на принятии комплексных мер с целью исключения экономически необоснованного отчуждения имущества предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и субъектов хозяйствования с корпоративными правами государства.

"Кроме того, следует осуществить системную оценку влияния на состояние экономической безопасности государства приватизации или продажи корпоративных прав в уставном капитале предприятий, имеющих монопольное (доминирующее) положение на рынке товаров, научно-исследовательских (научно-технических) учреждений, а также предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в частности публичного акционерного общества "Мотор Сич", - говорится в сообщении.

О результатах работы премьер должен будет проинформировать президента лично.

В свою очередь вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что все стратегические для страны сделки должны совершаться под контролем его министерства.

"Сегодня мы находимся на этапе начала реформы оборонно-промышленного комплекса. Это касается и государственный предприятий и предприятий частного сектора. В частности, новое министерство должно согласовывать все планы, которые связаны с реформой, в том числе покупкой акций тех или иных предприятий", - заявил он в видеообращении, оказавшемся в распоряжении "Страны".

Кроме того, не называя конкретных имен Уруский сообщил, что считает, что заявления, которые озвучиваются в последнее время, сеют хаос.

"Лично я не виду никакого смысла в подобного рода заявлениях, которые звучат в последнее время, потому что ничего хорошего эти спекулятивные заявления не несут, они значительно ухудшают состояние предприятий, а также сеют хаос на рынке", - заявил Уруский.

Напомним, причиной для данного письма и заявления Уруского послужило сообщение Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd на Шанхайской фондовой бирже в ночь на 6 августа о том, что дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского и ее аффилированные компании 4 августа совместно подали новое заявление в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о покупке акций "Мотор Сич".

Xinwei уточняет, что в тот же день ее дочерняя компания Beijing Skyrizon отозвала из Антимонопольного комитета заявление, которое она ранее подавала совместно с госконцерном "Укроборонпром".

"В связи с произошедшими изменениями в основе делового сотрудничества между Beijing Skyrizon и его дочерними предприятиями и ГК "Укроборонпром", Beijing Skyrizon провела переговоры в отношении сотрудничества в области авиационных двигателей с компанией DCH Group Украина и ее дочерними компаниями, и пришла к соглашению", – поясняется в сообщении.

Xinwei также указывает, что субъект сделки и акции целевых активов заморожены, поэтому успешное проведение этой реорганизации все еще находится под вопросом.

В сообщении отмечается, что DCH Group - одна из важных промышленных финансовых групп Украины, объединяющая металлургическую, горнодобывающую, машиностроительную, инфраструктурную, финансовую и другие отрасли.

По данным источника "Интерфакс-Украина" в правительстве, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев, а в АМКУ решался вопрос о согласовании сделки по покупке у них этого пакета компаниями Skyrizon и Xinwei Technology с дальнейшей бесплатной передачей "Укроборонпрому" 25,00002% акций. В то же время спорный пакет акций "Мотор Сичи" выступает залогом по финансированию, предоставленному в том числе China Development Bank.

Акции "Мотор-Сич" находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном деле.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-июне 2020 года получило 595,56 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 428,58 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 16,3% - до 4 млрд 728,9 млн грн.

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