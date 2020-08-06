В России в рамках оптимизации госбюджета на 2021-2022 годы планируют сократить финансирование Крыма и Севастополя. За два года ассигнования аннексированного полуострова уменьшатся на 17,6 млрд рублей (около 239,7 млн долларов).

Об этом со ссылкой на методики расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета РФ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов пишет РБК.

"По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2021 году на 8 457 798,3 тыс. рублей (приблизительно 115,2 млн долларов - Ред.), в 2022 году на 9 139 621,8 тыс. рублей (около 124,5 млн долларов - Ред.) и в 2023 году на 91 396 218,0 тыс. рублей (около 1,2 млрд долларов - Ред.)", - сказано в методике.

Таким образом, в России планируют уменьшить расходы на Крым и Севастополь в 2021 году с 84,5 млрд руб. (около 1,14 млрд долларов) до 76,1 млрд руб. (1,04 млрд долларов), а в 2022 году с 91,3 млрд руб. (около 1,24 млрд долларов) до 82,2 млрд руб. (1,11 млрд долларов).

Напомним, у Меркель не видят шансов для возвращения России в G7, пока Крым и часть Донбасса не вернут Украине.

Также мы писали, что в МИД написали стратегию деоккупации Крыма, но решили ее не показывать.