После того, как власти Беларуси решили провести праздник на сцене, где был запланирован митинг оппозиции, кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская отменила встречу.

Об этом в четверг, 6 августа, заявила пресс-секретарь штаба Тихановской Анна Красулина, передает портал tut.by.

"На электронную почту Светланы Тихановской пришло уведомление о празднике железнодорожных войск в парке Дружбы народов. Нам не дают провести митинги ни на одной площадке Минска так же, как в Слуцке и Солигорске. Это абсолютно незаконные действия властей, мы обжаловали это решение в Генеральную прокуратуру, ЦИК и Мингорисполком, но мы не будем провоцировать людей", - сообщила Красулина.

Ранее в этот же день начальника избирательного штаба Тихановской Марию Мороз отпустили после задержания. По ее словам, она была доставлена в отдел по борьбе с организованной преступностью и экстремизмом МВД Белоруссии, где ее предупредили об ответственности за массовые беспорядки.

Кроме того, белорусский лидер призвал своих оппонентов "не путаться под ногами" и дать ему спасти государство. Он отметил, что власти страны примут любое решение народа на предстоящих выборах президента, но попросил "не предавать", так как это "не прощается даже на небесах".

В тот же день офицерские собрания Вооруженных сил Белоруссии заявили о всемерной поддержке действующего президента Александра Лукашенко.

Напомним, в Беларуси в уже через несколько дней - 9 августа - состоятся президентские выборы. Главных оппозиционных кандидатов на них не зарегистрировали, после этого в стране начались протесты. "Страна" разбиралась, как Беларусь идет к Майдану и какие шансы у Лукашенко.

Главной соперницей Лукашенко считается Светлана Тихановская - супруга оппозиционного блогера Сергея Тихановского, который с 29 мая находится за решеткой, он тоже хотел баллотироваться перед арестом.