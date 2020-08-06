Власти Черногории включили Украину в список стран "зеленой зоны", разрешив въезд украинцам без ограничений.

Об этом сообщило посольство Украины в Черногории на своей странице в Facebook в четверг, 6 августа.

"Дипломатическая победа. Черногория включила Украину в свою зеленую зону и разрешила въезд украинцев без ограничений. Спасибо нашим черногорским друзьям и партнерам за доверие и сотрудничество", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе Черногория разрешила россиянам въезжать в страну без ограничений, что возмутило украинского консула. "Несмотря на нашу постоянную работу, украинским гражданам до сих пор запрещены путешествия а/т, и если читать внимательно правила, то даже запрещены самостоятельные путешествия самолетом, только в составе туристической группы. А для России въезд без дополнительных условий", - написал он на своей странице в Facebook.

Отметим, что ранее власти страны разрешили украинцам пересекать границу с 30 июня при условии наличия отрицательного ИФА-теста на антитела к Covid-19.