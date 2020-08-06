В Ивано-Франковском областном совете обнаружили вспышку коронавирусной инфекции. Шесть сотрудников заразились Covid-19.

Об этом написал председатель облсовета Александр Сыч на своей странице в Facebook.

По его словам, причины такой вспышки, которая произошла несмотря на "все системно принятые меры противоэпидемической безопасности", пока не установлены.

"Мы постараемся и дальше работать в штатном режиме. Однако в связи со сказанным прошу максимально ограничить непосредственные деловые контакты с сотрудниками аппарата областного совета", - сказал Сыч.

Областной совет продолжит работу в штатном режиме. Вместе с тем, просят по возможности ограничить непосредственные контакты с работниками аппарата органа.

По информации местного издания, в облсовете коронавирусом заразились шесть человек. В общем было поведено 36 ПЦР-тестирований среди 36 работников.

Напомним, за минувшие сутки в Ивано-Франковской обнаружили 127 случаев коронавирусной болезни.

Также мы писали, что в греко-католической Лавре во Львовской области зафиксировали вспышку Covid-19. Лавру закрыли на карантин.