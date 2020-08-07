Игра в онлайн казино First Casinoреклама
"First Casino" ("казино FirstCasino") – лицензированное онлайн-казино Украины, в котором можно ставить на гривны. Официальный сайт казино First Casino Украина начал работать в 2020 году, но игроки могут быть на 100% уверенными в качестве и честности. Слоты, лайв-казино, игровые автоматы сертифицированы и лицензированы. За первую регистрацию (открытие счета) клиент получает бонус.
Онлайн-казино "Ферст" предлагает турниры, акции, фриспины, джекпоты, гонки с шикарными призовыми фондами. Программа лояльности создана для начинающих и профессиональных гемблеров. В "FirstCasino" Украины можно запустить режим демо или попробовать ставки на реальные гривны. Сайт игорного клуба адаптирован для работы с мобильными телефонами, смартфонами и планшетами.
Преимущества онлайн-казино "First Casino" для клиентов из Украины
В отзывах пишут, что "FirstCasino":
- предлагает 10+ вариантов пополнения и вывода средств;
- дарит приветственный бонус за регистрацию аккаунта;
- устраивает турниры и игры с прогрессивным джекпотом;
- лицензировано и на 100% надежно;
- работает в гривнах Украины (что позволяет избежать проблем с потерями на курсе обмена);
- предлагает список развлечений: чемпион, игровые автоматы, лайв-казино, кено, бинго и другие.
Для полноценной игры и возможности вывода средств клиент проходит верификацию счета. Процедура занимает 5-7 минут и подразумевает загрузку фотографий паспорта и других документов. При необходимости служба безопасности онлайн казино "First Casino" запрашивает дополнительное подтверждение личности.
Характеристики онлайн казино FirstCasino Украины
- Бонусы за регистрацию - +111% от суммы депозита + 111 фриспинов (а еще есть приветственный пакет);
- сроки зачисления денег при пополнении – 2-3 минуты (мгновенно);
- минимум для депозита – 50 украинских гривен;
- языки интерфейса – можно выбрать украинский или русский;
- способы связи с администрацией – через онлайн-чат или адрес электронной почты;
- лицензия на ведение деятельности в Украине – есть;
- способы пополнения и вывода – "Приват24", "МастерКард", "Виза";
- ограничение по возрасту – регистрация доступна лицам старше 21 года (ограничение проверяют при верификации счета);
- список провайдеров – "Игрософт", "ЧемпионСтудио", "ИнБет", "Аматик", "Новоматик", "ТруЛаб", "Thunderkick", "Эндорфина", "Бооонго" и многих других;
- джекпоты – приветствуют;
- гонки (турниры) – доступны;
- скорость ответов техподдержки "FirstCasino" - от 2-3 минут.
Выбор азартных развлечений в "First Casino"
В онлайн казино "First Casino" предлагают попробовать азартные игры любых направлений. Клиентам доступны:
- автоматы / видеослоты, основанные на противостоянии с искусственным интеллектом;
- лотереи – шарики, билеты, очки и многие другие варианты (кено, бинго и их вариации ждут!);
- ТВ-игры – записанные трансляции розыгрышей "Колеса фортуны", "Битвы ставок", "Шарико 7 из 42", идущие в режиме прямых трансляций 24/7;
- лайв-казино – розыгрыши баккары, блэкджэка, покера, монополии и других развлечений в режиме реального времени против живого / настоящего дилера в "ФерстКазино".
Онлайн-казино "FirstCasino" создано для пользователей из Украины. "Первое" работает с 2020 года, но собирается оправдать название и занять лидирующее положение на рынке.