"First Casino" ("казино FirstCasino") – лицензированное онлайн-казино Украины, в котором можно ставить на гривны. Официальный сайт казино First Casino Украина начал работать в 2020 году, но игроки могут быть на 100% уверенными в качестве и честности. Слоты, лайв-казино, игровые автоматы сертифицированы и лицензированы. За первую регистрацию (открытие счета) клиент получает бонус.

Онлайн-казино "Ферст" предлагает турниры, акции, фриспины, джекпоты, гонки с шикарными призовыми фондами. Программа лояльности создана для начинающих и профессиональных гемблеров. В "FirstCasino" Украины можно запустить режим демо или попробовать ставки на реальные гривны. Сайт игорного клуба адаптирован для работы с мобильными телефонами, смартфонами и планшетами.

Преимущества онлайн-казино "First Casino" для клиентов из Украины

В отзывах пишут, что "FirstCasino":

предлагает 10+ вариантов пополнения и вывода средств;

дарит приветственный бонус за регистрацию аккаунта;

устраивает турниры и игры с прогрессивным джекпотом;

лицензировано и на 100% надежно;

работает в гривнах Украины (что позволяет избежать проблем с потерями на курсе обмена);

предлагает список развлечений: чемпион, игровые автоматы, лайв-казино, кено, бинго и другие.

Для полноценной игры и возможности вывода средств клиент проходит верификацию счета. Процедура занимает 5-7 минут и подразумевает загрузку фотографий паспорта и других документов. При необходимости служба безопасности онлайн казино "First Casino" запрашивает дополнительное подтверждение личности.

Характеристики онлайн казино FirstCasino Украины

Бонусы за регистрацию - +111% от суммы депозита + 111 фриспинов (а еще есть приветственный пакет);

сроки зачисления денег при пополнении – 2-3 минуты (мгновенно);

минимум для депозита – 50 украинских гривен;

языки интерфейса – можно выбрать украинский или русский;

способы связи с администрацией – через онлайн-чат или адрес электронной почты;

лицензия на ведение деятельности в Украине – есть;

способы пополнения и вывода – "Приват24", "МастерКард", "Виза";

ограничение по возрасту – регистрация доступна лицам старше 21 года (ограничение проверяют при верификации счета);

список провайдеров – "Игрософт", "ЧемпионСтудио", "ИнБет", "Аматик", "Новоматик", "ТруЛаб", "Thunderkick", "Эндорфина", "Бооонго" и многих других;

джекпоты – приветствуют;

гонки (турниры) – доступны;

скорость ответов техподдержки "FirstCasino" - от 2-3 минут.

Выбор азартных развлечений в "First Casino"

В онлайн казино "First Casino" предлагают попробовать азартные игры любых направлений. Клиентам доступны:

автоматы / видеослоты, основанные на противостоянии с искусственным интеллектом;

лотереи – шарики, билеты, очки и многие другие варианты (кено, бинго и их вариации ждут!);

ТВ-игры – записанные трансляции розыгрышей "Колеса фортуны", "Битвы ставок", "Шарико 7 из 42", идущие в режиме прямых трансляций 24/7;

лайв-казино – розыгрыши баккары, блэкджэка, покера, монополии и других развлечений в режиме реального времени против живого / настоящего дилера в "ФерстКазино".

Онлайн-казино "FirstCasino" создано для пользователей из Украины. "Первое" работает с 2020 года, но собирается оправдать название и занять лидирующее положение на рынке.