Всего за два месяца работы камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения в госбюджет поступило 72,3 млн гривен штрафов.

Об этом со ссылкой на данные Минфина пишет "Интерфакс-Украина".

Так, по данным министерства, поступления в государственный бюджет за два месяца составили 72,3 млн грн: 37,7 млн грн в июне и 34,6 млн грн в июле.

"Средства, которые платят нарушители ПДД, зачисляются в общий фонд госбюджета и специального фонда госбюджета (содержание Министерства внутренних дел) поровну", – сказано в сообщении.

Отмечается также, что за превышение скорости более чем на 20 км/ч штраф составляет 255 грн, а более чем на 50 км/ч - 510 грн. Оплатить его можно в течение 30 дней с даты вступления постановления в законную силу, и в первые 10 дней действует скидка 50%.

Напомним, с 1 июня Киеве и области официально заработали камеры автофиксации превышения скорости.

Также мы писали о том, как замглавы МВД Антон Геращенко заявлял, что если на дорогах установят 1 000 камер - в бюджет будет поступать 1 млрд гривен в месяц.