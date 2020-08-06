Артист "Квартала 95" 44-летний Александр Пикалов неделю пролежал в Алескандровской больнице с коронавирусом. По его словам, он чувствовал себя, как будто его сбила машина. Об этом он рассказал в программе "Зе Интервьюер".

"В моей жизни было, когда я был на мотоцикле и машина меня сбила. Состояние, когда ты чувствуешь себя полным дураком", - признался шоумен и добавил, что у него была классическая форма заболевания - с температурой 37,5 градусов.

"Я благодарен всем врачам, которые меня терпели. Я жив, здоров, пью, курю, все работает", - сказал Пикалов.

Также он рассказал, почему не пошел в политику.

"Я анархист, никакого отношения к правительству... Я не поддерживаю это все, я слишком радикален. Я не могу критиковать, я со многим не согласен... Я очень люблю свою страну, мову, поддерживаю наших героев... Я не люблю глупость, я там (в политике - Ред.) видел таких кретинов, не сейчас, а так как я артист - у меня накопленный опыт. Потому что на больших и важных мероприятиях мы выступали давно, всегда. Я не понимал этого всего. Смотрю, там ничего не поменялось, до сих пор есть некоторые кадры, которые сидят там. Я не смог бы сидеть рядом - меня бы рвало, я бы наверное гадости какие-то говорил. Я просто позорил бы президента", - объяснил Пикалов.

На видео Александр Пикалов о коронавирусе с 5:15, о политике с 1:01:06

Ранее "Страна" писала о том, что студия Зеленского "Квартал 95" наращивает сотрудничество с телеканалом Ахметова.

Также мы сообщали, что "Дизель шоу" обвинили "Квартал 95" в плагиате.