В Днепре правоохранители проводят обыски дома у бизнесмена Геннадия Корбана, а также в офисах его компаний.

Эту информацию подтвердил "Стране" сам Корбан.

"Да. Приехали. Налоговая милиция и СБУ. С чем и какими документами, я так и не понял. Они уже два месяца сидят в Днепре. Обыски по горсовету, по моим бизнес-партнерам, по всем связанным и несвязанным лицам. Дежавю. Как только я начинаю заниматься политпроектами, появляются правоохранители в масках. Ничего не меняется. Раньше этим занимался Порошенко, а теперь Зеленский на пару с Коломойским", - заявил он в комментарии "Стране".

Корбан является близким соратником мэра Днепра Филатова, который сейчас вместе с несколькими другими мэрами создал партию «Пропозиция».

Напомним, в начале июля 2019 года Геннадий Корбан выиграл в ЕСПЧ дело против Украины. Суд признал нарушение прав политика, в том числе, участие Корбана в затяжном ночном заседании суда после перенесенной операции.

Также в апреле прошлого года Корбан рассказал о своих планах после возвращения в Украину.