Рейтинг президентской партии "Слуга народа" продолжает падать. Если бы выборы в Раду состоялись бы в начале августа, поддержать ее готовы всего 25,9% определившихся с выбором украинцев. На втором месте по популярности "Оппозиционная платформа - За жизнь". За неё готовы отдать голоса 17,6%.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Так, 5 августа социологи опросили 2 тысячи респондентов старше 18 лет, которые проживают во всех регионах Украины. Оказалось, что если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, то в парламент попали бы всего четыре партии.

В Раду, преодолев пятипроцентный барьер, прошли бы:

"Слуга народа" - 25,9% определившихся с выбором респондентов,

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 17,6%,

"Европейская солидарность" - 15,7%,

"Батькивщина" - 10,4%.

Не проходят в Раду:

Радикальная партия - 4,8%,

"Сила и честь" - 4,6%,

Украинская стратегия Гройсмана - 3,2%,

партия Шария - 3%,

ВО "Свобода" - 3%.

При этом отмечается, что половина опрошенных, выбирая партии, отметили, что вполне уверены в своем выборе, 38% - скорее уверены, 15% - не уверены. Относительно более уверены в своем выборе избиратели сторонники партий "Европейская солидарность", партии Шария и "Оппозиционной платформы - За жизнь".

По данным социологов, устойчивое падение рейтинга "Слуги народа" продолжается уже 4 месяца

Напомним, опрос, проведенный Центром "Социальный мониторинг" в начале июля, также показал падение рейтинга у "Слуги народа" и рост - у "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Также мы писали, что согласно новому рейтингу кандидатов в президенты, во втором туре сразились бы Зеленский и Бойко.