Рейтинг "Слуги народа" упал ниже 26%, на втором месте "Оппоплатформа" - опрос
Рейтинг президентской партии "Слуга народа" продолжает падать. Если бы выборы в Раду состоялись бы в начале августа, поддержать ее готовы всего 25,9% определившихся с выбором украинцев. На втором месте по популярности "Оппозиционная платформа - За жизнь". За неё готовы отдать голоса 17,6%.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Так, 5 августа социологи опросили 2 тысячи респондентов старше 18 лет, которые проживают во всех регионах Украины. Оказалось, что если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, то в парламент попали бы всего четыре партии.
В Раду, преодолев пятипроцентный барьер, прошли бы:
- "Слуга народа" - 25,9% определившихся с выбором респондентов,
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 17,6%,
- "Европейская солидарность" - 15,7%,
- "Батькивщина" - 10,4%.
Не проходят в Раду:
- Радикальная партия - 4,8%,
- "Сила и честь" - 4,6%,
- Украинская стратегия Гройсмана - 3,2%,
- партия Шария - 3%,
- ВО "Свобода" - 3%.
При этом отмечается, что половина опрошенных, выбирая партии, отметили, что вполне уверены в своем выборе, 38% - скорее уверены, 15% - не уверены. Относительно более уверены в своем выборе избиратели сторонники партий "Европейская солидарность", партии Шария и "Оппозиционной платформы - За жизнь".
По данным социологов, устойчивое падение рейтинга "Слуги народа" продолжается уже 4 месяца
Напомним, опрос, проведенный Центром "Социальный мониторинг" в начале июля, также показал падение рейтинга у "Слуги народа" и рост - у "Оппозиционной платформы - За жизнь".
Также мы писали, что согласно новому рейтингу кандидатов в президенты, во втором туре сразились бы Зеленский и Бойко.